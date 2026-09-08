Politie vraagt jagers weg te blijven uit omgeving Overasselt

OVERASSELT (ANP) - Een week na de gewelddadigheden in Overasselt merkt de politie dat mensen in de wijde omgeving van de plaats waakzaam en alert zijn. Zo werden in de buurt van de Gelderse plaats schoten gehoord, waarop de politie vaststelde dat die knallen van jagers kwamen. Hun is gevraagd het gebied voorlopig te vermijden.

Maandagavond dachten mensen in Nijmegen schoten gehoord te hebben, waarop de politie en een speciaal interventieteam uitrukten. Volgens het AD werd een familielid van Jan G. korte tijd uit huis gehaald om diens veiligheid te waarborgen. Een politiewoordvoerder wil daar niks over zeggen tegen het ANP. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het geluid waarschijnlijk van een uitlaat kwam. Een groep bewapende mannen wilde vorige week dinsdag G. vermoedelijk aanvallen.

De politie benadrukt ondanks deze twee gebeurtenissen dat de oproep blijft staan om 112 te bellen bij verdachte situaties, voorwerpen of personen.