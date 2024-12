Mensen versturen week na Sinterklaas al miljoenen kerstkaarten

UTRECHT (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste week na Sinterklaas al veel kerstkaarten verstuurd, merkt directeur Maurice Unck van de Nederlandse postdivisie van PostNL. Volgens hem zijn deze week miljoenen kaarten door de sorteercentra zijn gegaan. Na Sinterklaas komt traditioneel de verkoop van kerstkaarten op gang. Hallmark en Paperclip Cards verwachten echter niet dat mensen dit jaar meer kerstkaarten kopen dan vorig jaar.

Vooral dit weekend zullen veel mensen hun kerstkaarten schrijven en op de post doen, denkt Unck. Ook de piek in de bezorging verwacht hij dit weekend. "Er komen er nog veel meer, weten we uit ervaring", zegt hij over het aantal kerstkaarten. Hij verwacht dat mensen ongeveer net zoveel kaarten sturen als vorig jaar, maar dat ze dit wat later doen. Dat komt volgens Unck onder meer doordat koopjesfestijn Black Friday dit jaar later viel dan afgelopen jaren.

PostNL stelt dat steeds meer mensen hun creativiteit gebruiken en een zelfgemaakte kaart of fotokaart sturen. Vooral jongeren tussen de 16 en 29 jaar zouden dit doen.

Traditionele kaarten

Hallmark merkt dat de populariteit van luxe en bijzondere kaarten stijgt en dat mensen juist minder verpakkingen met meerdere kaarten kopen. De aantallen zullen dit jaar volgens directeur Europa Jan Willem Koch van Hallmark iets lager liggen dan vorig jaar. Maar omdat de losse kaarten naar verhouding duurder zijn, blijft de omzet volgens hem ongeveer gelijk. Hij verwacht dat het bedrijf dit jaar ongeveer 2 miljoen kerstkaarten verkoopt in Nederland, waarvan ongeveer een kwart via zijn website. "De eerste signalen vanuit de winkels zijn positief en online verlopen de verkopen tot nu toe ook voorspoedig", meldt hij.

De directeur van Paperclip Cards, Puck van Aart, ziet juist dat traditionele kaarten met bijvoorbeeld kerstmannen, cadeaus en rendieren heel goed verkopen bij zijn bedrijf. Mensen die kerstkaarten kopen zijn volgens hem gemiddeld wat ouder. Hij verwacht dat de verkopen van Paperclip Cards ongeveer gelijk zullen zijn aan vorig jaar. "We hebben ongeveer net zoveel verkocht aan klanten als vorig jaar, 5,6 miljoen euro aan kaarten in totaal. De kerstkaartenmarkt groeit niet echt", zegt de directeur. Hij benadrukt dat de verkoop nog op gang moet komen.