Peilingwijzer: coalitie is meerderheid kwijt, 19 procent is tevreden

Ook in de peilingen staat het kabinet-Schoof er zeer beroerd voor. In de Peilingwijzer een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag, zijn er van de 88 zetels van de verkiezingen, nog minder dan 70 over.

Dat is geen wonder: bijna iedereen is ontevreden met het kabinet, De tevredenheid van de kiezers met het kabinet is volgens onderzoek van Ipsos I&O de laatste weken verder gedaald. Nog maar 19 procent is er tevreden over. Daarmee is het kabinet-Schoof nog geen halfjaar na zijn aantreden net zo impopulair als het kabinet-Rutte IV op zijn dieptepunt, constateren Kanne en Van der Schelde.

Vooral NSC moet het ontgelden. De partij heeft 20 zetels in de Kamer, maar is in de Peilingwijzer gezakt naar op 0 tot 3.

Politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, zegt op de vraag of er nog hoop is voor NSC dat het maar dagkoersen zijn en dat D66 zelfs al eens op nul zetels heeft gestaan, waarna er toch herstel volgde. "Maar de partij van Omtzigt staat natuurlijk wel erg laag en is als nieuwkomer ook extra kwetsbaar. Omtzigt heeft nog geen vaste achterban kunnen opbouwen, en zijn kiezers zijn erg ontevreden met dit kabinet."

De Peilingwijzer laat zien dat de linkse oppositie maar weinig profiteert van de onvrede over het kabinet. D66, dat 9 zetels in de Kamer heeft, doet het met 11 tot 14 zetels redelijk goed. Maar GroenLinks/PvdA zit muurvast met 23 tot 27 zetels (nu 25 in de Tweede Kamer).

De SP lijkt met de nieuwe leider Jimmy Dijk voorzichtig de weg omhoog te vinden. De partij die 5 zetels in de Kamer heeft, wordt gepeild op 6 tot 8. De Partij voor de Dieren (3 zetels in de Kamer) staat op 5 tot 8, Denk (3) op 2 tot 4 en Volt (2) op 2 tot 4.

Weinig tot geen beweging is te zien bij Forum voor Democratie, met 2 tot 4 zetels, de ChristenUnie met 3 tot 4 zetels, de SGP met 2 tot 4 en JA21 met 0 tot 2.