Regeringspartij Zuid-Korea nu wel bij stemming afzetting Yoon

SEOUL (ANP/RTR) - De parlementsleden van de Zuid-Koreaanse regeringspartij PPP zijn aanwezig bij een stemming over het afzetten van president Yoon Suk-yeol vanwege het uitroepen van de militaire noodtoestand. Vorige week boycotten zij de sessie nog en waren er te weinig parlementariërs om over te gaan tot stemming, maar de oppositie heeft nogmaals een motie ingediend om Yoon af te zetten.

De PPP van Yoon hield zaterdagochtend een intern overleg over of de partij moest deelnemen aan de procedure. Zuid-Koreaanse media meldden dat daar is besloten om dit keer wel te stemmen over de toekomst van de president. De PPP-vertegenwoordigers kwamen inderdaad vlak voordat de sessie zou beginnen het parlement binnenlopen.

Of Yoons partijgenoten voor of tegen zullen stemmen is nog niet duidelijk. De oppositie heeft 192 van de 300 zetels van het parlement in handen, maar er zijn 200 stemmen nodig om Yoon af te zetten. Tot nu toe hebben zeven PPP-leden publiekelijk gezegd dat zij de afzetting van Yoon steunen, maar volgens persbureau Yonhap heeft de partij tijdens het overleg zaterdagochtend besloten om de president niet weg te sturen.