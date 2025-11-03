Mensen vragen meer hypotheken aan, aankoopwaarde bereikt record

DE MEERN (ANP) - Huizenkopers en -bezitters hebben de afgelopen maand iets meer hypotheken aangevraagd. In oktober waren dit er 52.196, ruim 4 procent meer dan in oktober vorig jaar. Dit meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat naar eigen zeggen bijna alle hypotheekaanvragen in Nederland registreert.

Ongeveer 63 procent van de aanvragen was voor de aankoop van een huis. De rest kwam van niet-kopers die bijvoorbeeld een bestaande hypotheek wilden verhogen.

De gemiddelde aankoopwaarde van een woning steeg ook met 4 procent vergeleken met vorig jaar en bereikte een nieuwe recordhoogte. In oktober kwam het gemiddelde uit op 520.600 euro. Het vorige record van 517.870 euro uit juli dit jaar werd hiermee gebroken.

De hypotheken voor de aankoop van een woning bedroegen gemiddeld 373.400 euro, een stijging van 2 procent. Het aandeel starters bleef stabiel op bijna een op de drie. De afgelopen maand vroegen 16.445 mensen het krediet aan voor hun eerste huis.