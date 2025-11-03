Nederlanders boeken vaker vakantie, meer lastminutes in de herfst

LEUSDEN (ANP) - Nederlanders hebben in september vaker een vakantie geboekt dan in dezelfde maand vorig jaar, onder andere meer lastminutes voor de herfstvakantie. Ook boekten vakantiegangers meer reizen voor vertrek over zes maanden of langer, meldt reisbrancheorganisatie ANVR.

Ongeveer 2,4 miljoen mensen boekten in september een vakantie naar het buitenland. Dat is 13 procent meer dan in september 2024, meldt de ANVR na onderzoek door marktonderzoeker NielsenIQ onder bijna 24.600 consumenten. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in totaal ruim 23,7 miljoen vakanties geboekt.

Drie op de vijf vakantiegangers blijven in Europa. Vooral vakanties naar Griekenland, Italië, Turkije en Zweden waren in september populairder dan een jaar eerder. Ook andere warme landen waren gewild. "Gelet ook op de groei voor Marokko en Egypte, kun je wel stellen dat de klant in september op zoek was naar de najaarszon", concludeert directeur Frank Radstake van de ANVR.