Rechtbank: proces mensensmokkel Eritrese verdachte kan verder

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 14:10
anp031125107 1
ZWOLLE (ANP) - De rechtbank in Zwolle heeft maandag bepaald dat het proces tegen Eritreeër Amanuel W. voorlopig gewoon door kan gaan. Zijn advocaten hadden eerder op de dag bepleit dat de strafvervolging van hun cliënt in Nederland moet stoppen, onder meer omdat Nederland geen rechtsmacht heeft.
W. zou een grote mensensmokkelbende hebben geleid, die via Libië Eritreeërs naar Europa zou hebben gebracht. Slachtoffers zouden in Libië in kampen zijn opgesloten en zijn gemarteld. Familieleden in Nederland zouden zijn afgeperst; ze moesten geld overmaken om het martelen te stoppen.
W. werd al eerder veroordeeld in Ethiopië voor mensensmokkel. Zijn advocaten menen dat hij in Nederland voor dezelfde feiten wordt vervolgd. Volgens de rechtbank gaat het in de Nederlandse zaak om andere slachtoffers.
Witwassen
De vraag of Nederland rechtsmacht heeft, is volgens de rechtbank "complex". Om nu al te zeggen dat dit niet zo zou zijn, vindt de rechtbank te vroeg. De vraag moet onderwerp zijn van "debat" tijdens het proces, aldus de rechtbank.
De rechtbank gaf de advocaten van W. op ondergeschikte onderdelen wel gelijk. Op de aanklacht staat ook de verdenking van witwassen, maar daarvoor mag W. niet worden vervolgd, omdat hij daarvoor niet aan Nederland is uitgeleverd.
