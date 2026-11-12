Mercedes-Benz overweegt Duitse fabrieken te sluiten

STUTTGART (ANP) - Autobouwer Mercedes-Benz overweegt fabrieken in Duitsland te sluiten en dreigt verdere investeringen in het thuisland stop te zetten. Dat staat in een intern bericht voor medewerkers van het Duitse concern, waar persbureaus AFP en dpa over berichtten.

Mercedes-Benz ligt met vakbond IG Metall en de ondernemingsraad overhoop over lonen en kostenbesparingen bij het bedrijf, dat kampt met dalende verkoop- en winstcijfers. In een intranetbericht zegt directielid Michael Schiebe "genoodzaakt" te zijn om te onderzoeken "welke Duitse fabrieken we moeten sluiten als we er niet in slagen onze kostenstructuur aan te passen". Nieuwe modellen zouden dan in het buitenland worden gemaakt, voegde hij eraan toe.

IG Metall eiste eerder een loonsverhoging van 5 procent, maar dat is volgens Mercedes-Benz "buitensporig". Een ander directielid van het bedrijf, Britta Seeger, stelt juist dat het belangrijk is dat het bedrijf productiever wordt. Daarbij wordt ook de 35-urige werkweek bij het bedrijf ter discussie gesteld.