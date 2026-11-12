Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mercedes-Benz overweegt Duitse fabrieken te sluiten

Economie
door anp
anp121126194 1
Volg ons op Google Nieuws
STUTTGART (ANP) - Autobouwer Mercedes-Benz overweegt fabrieken in Duitsland te sluiten en dreigt verdere investeringen in het thuisland stop te zetten. Dat staat in een intern bericht voor medewerkers van het Duitse concern, waar persbureaus AFP en dpa over berichtten.
Mercedes-Benz ligt met vakbond IG Metall en de ondernemingsraad overhoop over lonen en kostenbesparingen bij het bedrijf, dat kampt met dalende verkoop- en winstcijfers. In een intranetbericht zegt directielid Michael Schiebe "genoodzaakt" te zijn om te onderzoeken "welke Duitse fabrieken we moeten sluiten als we er niet in slagen onze kostenstructuur aan te passen". Nieuwe modellen zouden dan in het buitenland worden gemaakt, voegde hij eraan toe.
IG Metall eiste eerder een loonsverhoging van 5 procent, maar dat is volgens Mercedes-Benz "buitensporig". Een ander directielid van het bedrijf, Britta Seeger, stelt juist dat het belangrijk is dat het bedrijf productiever wordt. Daarbij wordt ook de 35-urige werkweek bij het bedrijf ter discussie gesteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

Loading