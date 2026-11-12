SpaceX ontkent beperken toegang van Oekraïne tot Starlink

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse bedrijf SpaceX ontkent dat het de toegang van Oekraïne tot de Starlink-satellieten heeft beperkt. President Volodymyr Zelensky klaagde eerder op donderdag dat er al dagen sprake is van aanzienlijke snelheidsbeperkingen. SpaceX zegt tegen nieuwssite Axios dat er geen verandering is geweest.

Oekraïne is erg afhankelijk van het satellietnetwerk van Elon Musks bedrijf. De snelheid van Starshield, de militaire variant van Starlink, werd vorige maand ook al teruggeschroefd. Dit zorgde toen voor flinke problemen aan het front. De Oekraïense regering heeft het Pentagon en SpaceX om opheldering gevraagd, nu het land voor de tweede keer in korte tijd wordt gehinderd.

Zelensky spreekt naar verwachting later op donderdag met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Zij komen na een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin langs in Dublin, waar Zelensky is voor de informele EU-top.