Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

SpaceX ontkent beperken toegang van Oekraïne tot Starlink

Samenleving
door anp
anp121126189 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse bedrijf SpaceX ontkent dat het de toegang van Oekraïne tot de Starlink-satellieten heeft beperkt. President Volodymyr Zelensky klaagde eerder op donderdag dat er al dagen sprake is van aanzienlijke snelheidsbeperkingen. SpaceX zegt tegen nieuwssite Axios dat er geen verandering is geweest.
Oekraïne is erg afhankelijk van het satellietnetwerk van Elon Musks bedrijf. De snelheid van Starshield, de militaire variant van Starlink, werd vorige maand ook al teruggeschroefd. Dit zorgde toen voor flinke problemen aan het front. De Oekraïense regering heeft het Pentagon en SpaceX om opheldering gevraagd, nu het land voor de tweede keer in korte tijd wordt gehinderd.
Zelensky spreekt naar verwachting later op donderdag met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Zij komen na een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin langs in Dublin, waar Zelensky is voor de informele EU-top.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

Een vrouw kijkt bezorgd naar een bericht op haar telefoon aan de keukentafel.

Seneca wist het 2000 jaar geleden al: zo voorkom je dat een kleinigheid je hele avond verpest

Een student typt op een laptop in een collegezaal, op het scherm staat een chatvenster.

Docent zette val met verborgen tekst: verbijsterend aantal studenten liet AI hun essay schrijven

notaris anp 0

Wil je nog op papier schenken aan je kinderen? De akte moet vóór 1 januari klaar zijn, en wie nu al voor 2027 tekent, valt onder de nieuwe regels

Loading