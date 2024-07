Mercedes verkoopt minder auto's door zwakkere vraag China

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse automerk Mercedes-Benz heeft in het tweede kwartaal van dit jaar minder voertuigen verkocht. Het concern wijt de daling aan de sterk afgenomen verkoop van elektrische auto's en een afnemende vraag in China.

Mercedes voegt zich daarmee bij een groeiende lijst van autofabrikanten die worstelen met een zwakkere vraag in China en een daling van de verkopen van elektrische auto's in Europa. In Europa wordt de vraag gedrukt doordat overheden zijn begonnen de subsidies op de aanschaf van elektrische auto's te verminderen of te beëindigen. Alleen BMW, de grootste rivaal van Mercedes, wist de dalende verkooptrend in Europa te doorbreken met de introductie van verschillende nieuwe elektrische modellen.

De wereldwijde verkoop van personenauto's van Mercedes-Benz daalde afgelopen kwartaal met 3,7 procent tot ongeveer 496.700 voertuigen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van volledig elektrische voertuigen nam met een kwart af. De kwartaalwinst daalde met 19 procent tot 4 miljard euro. Het concern schroefde ook de verwachting voor de winstmarge dit jaar licht terug.