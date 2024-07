Robin Haase ziet toelating enkelspel als bonus; mikt op medaille in de dubbel

Tennisser Robin Haase ziet zijn deelname aan het enkelspel als een leuke bonus bij zijn derde olympische deelname. In het dubbelspel mikt hij op de Olympische Spelen in Parijs met Jean-Julien Rojer op een medaille.

Donderdagmiddag circuleerde op sociale media de naam van Haase (37) om mogelijk te fungeren als alternate, oftewel reserve. Het tennistoernooi werd geplaagd door een aantal afmeldingen, dus kwamen de dubbelspelers in beeld om een opengevallen plek in te nemen.

"Ik hoorde het kort na mijn vlucht vanuit Oostenrijk dat er een plekje vrij was. Heel veel dubbelaars mochten óf wilden niet spelen. Sommigen mochten niet omdat er al vier landgenoten in het schema zaten. Anderen wilden niet en dachten van: ik heb vier jaar niet gesingeld, ik ga mezelf dat niet aandoen", zei Haase telefonisch. "Maar ik ben gewoon fit en heb de afgelopen jaren mijn enkelwedstrijden gespeeld, vooral in de competitie."

Rosmalen

Haase deed deze zomer mee aan de kwalificaties van het grastoernooi van Rosmalen. Omdat hij daar won van Wesley Koolhof verzamelde hij punten die hem goed van pas kwamen bij de toelating tot het enkelspel van de Spelen.

"Maar doordat ik nu ook in het enkelspel speel, verandert er niets aan het toernooi. Donderdag hebben we gewoon dubbelspeltraining gedaan en vandaag ook. Het is niet zo dat ik ineens een sessie van drie uur ga maken", aldus Haase, die hoopt te verrassen met een medaille.

Veel mogelijk

"Natuurlijk hebben we dat als team zo uitgesproken. We hebben twee keer eerder samen meegedaan aan de Spelen en beide keren in de eerste ronde verloren. Maar we hadden zomaar een medaille kunnen pakken, dat is tennis. In het dubbelspel is er heel veel mogelijk als we goed spelen en een beetje geluk hebben. In het enkelspel is het héél anders met maar drie echte kanshebbers."

Hoewel het waarschijnlijk zijn laatste Spelen worden, benadert Haase het niet ineens anders. "Al toen ik 27 of 28 was, kreeg ik in Rotterdam vragen of het mijn laatste seizoen zou kunnen worden. Maar ik heb nog nooit gezegd dat ik ga stoppen. Ik zie het wel."

Het olympisch tennistoernooi begint zaterdag.