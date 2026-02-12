ECONOMIE
Mercedes verwacht geen groei in 2026 door concurrentie China

Economie
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 8:48
anp120226068 1
STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Mercedes-Benz verwacht dat de winstmarges dit jaar onder druk blijven staan. Het autoconcern uit Stuttgart worstelt met de verhoogde Amerikaanse invoerheffingen en scherpe concurrentie van autoproducenten in China.
Voor 2026 voorspelt de fabrikant een winstmarge van 3 procent tot 5 procent, vergeleken met 5 procent vorig jaar. Topman Ola Källenius heeft ervoor gekozen om meer in te zetten op luxere voertuigen en het aanbod van instapmodellen terug te schroeven. Dat verhoogt de omzet per voertuig, maar maakt Mercedes ook kwetsbaarder omdat de vraag naar dure auto's af lijkt te nemen.
Dat is ook zichtbaar op de markt in China, waar de verkoop van het automerk vorig jaar met ongeveer een vijfde daalde. Chinese bedrijven zoals BYD en Xiaomi zijn juist meer in trek, die elektrische auto's met allerlei luxefuncties tegen een lagere prijs aanbieden. Mercedes wil de productiekosten tegen 2027 verlagen. Omdat de zaken minder gaan, wil Mercedes het dividend voor dit jaar verlagen.
