Zweden schaft extra wapens aan voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Zweden gaat een nieuw wapenpakket voor Oekraïne financieren. Dat heeft de Zweedse minister Pål Jonson (Defensie) donderdag in Brussel aangekondigd. Het gaat om een derde pakket van Zweden voor het zogeheten PURL-inkoopprogramma van de NAVO.

Daarmee kopen Oekraïnes bondgenoten sinds vorige zomer Amerikaanse wapens die de Verenigde Staten zelf niet meer aan Oekraïne willen geven.

"PURL is belangrijk om defensiemateriaal van de Amerikanen te kopen dat we snel naar Oekraïne kunnen sturen, met name als het gaat om luchtafweer en onderscheppingsraketten voor sommige luchtafweersystemen die we in Europa niet produceren", zei Jonson bij aankomst bij de NAVO in Brussel. Daar vergaderen donderdag de defensieministers van het bondgenootschap.

Oekraïne heeft naar eigen zeggen maandelijks 1 miljard dollar aan defensiematerieel nodig. Het kost veel moeite om dat bedrag bij elkaar te sprokkelen.