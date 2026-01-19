Tennisser Djokovic zonder problemen verder op Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Pedro Martínez: 6-3 6-2 6-2.

Djokovic brak de Spanjaard meteen in zijn eerste servicebeurt en gaf die voorsprong in de eerste set niet meer uit handen. De huidige nummer 4 van de wereld haalde zonder problemen de tweede set binnen, waarna hij de zege veiligstelde met twee breaks in de derde set. De Serviër treft de Italiaanse qualifier Francesco Maestrelli in de tweede ronde.

De 38-jarige Djokovic won de Australian Open tien keer, een record. Zijn laatste zege op een grandslamtoernooi dateert van 2023. Vorig jaar bereikte Djokovic op alle grandslams de halve finale. Hij moest op de Australian Open opgeven tijdens zijn partij in de halve eindstrijd tegen de Duitser Alexander Zverev.