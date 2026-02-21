ECONOMIE
Merz verwacht lagere tariefdruk na uitspraak VS-hooggerechtshof

Economie
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 16:57
BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz verwacht dat de tariefdruk op de Duitse economie lager wordt na de uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof. Dat oordeelde vrijdag dat een groot deel van de heffingen die president Donald Trump invoerde illegaal was.
In gesprek met de Duitse omroep ARD zei Merz dat er overleg met Washington nodig is voordat Duitse bedrijven geld terug kunnen krijgen. De bondskanselier benadrukte ook dat landen van de Europese Unie nauw zullen samenwerken.
"Het tariefbeleid is een zaak van de Europese Unie, niet van individuele lidstaten", aldus Merz. "Ik zal met een gecoördineerd Europees standpunt naar Washington gaan." Merz bezoekt de Verenigde Staten over ruim een week.
