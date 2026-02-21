ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bergsma zorgt met titel massastart voor negende goud op Spelen 

Sport
door anp
zaterdag, 21 februari 2026 om 16:56
anp210226100 1
MILAAN (ANP) - Jorrit Bergsma heeft bij de Spelen in Milaan met de titel op de massastart Nederland aan een recordaantal gouden medailles op de Winterspelen geholpen. De 40-jarige schaatser bleef na een lange aanval met de Deen Viktor Hald Thorup het peloton voor en liet zijn medevluchter met nog drie ronden te gaan achter.
Voor Bergsma is het de tweede medaille op deze Spelen. Hij veroverde eerder brons op de 10 kilometer. Het is zijn tweede goud na zijn titel op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-429334819

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

39eae713be3a730bfab319ce5c115c40,fed4b38d

Hoe ALS Eric Dane sloopte

149578434_m

5 tekenen dat je emotioneel beschadigd bent

ANP-319777996

Stier doorboort hart van Spanjaard (71) op Valentijnsdag

255766130_m

Wat gebeurt er met je lichaam als je pittig eten eet

Loading