Bergsma zorgt met titel massastart voor negende goud op Spelen 

MILAAN (ANP) - Jorrit Bergsma heeft bij de Spelen in Milaan met de titel op de massastart Nederland aan een recordaantal gouden medailles op de Winterspelen geholpen. De 40-jarige schaatser bleef na een lange aanval met de Deen Viktor Hald Thorup het peloton voor en liet zijn medevluchter met nog drie ronden te gaan achter.

Voor Bergsma is het de tweede medaille op deze Spelen. Hij veroverde eerder brons op de 10 kilometer. Het is zijn tweede goud na zijn titel op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014.