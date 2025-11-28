ECONOMIE
Merz wil herziening EU-verbod op verbrandingsmotor in auto's

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 11:19
BRUSSEL (ANP/DPA) - Duitsland gaat er bij de Europese Unie op aandringen het verbod op productie van auto's met verbrandingsmotoren te herzien. Duitse bondskanselier Friedrich Merz zal hierover een brief schrijven aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.
Eerder is afgesproken dat per 2035 de nieuw gemaakte auto's geen CO2 meer mogen uitstoten, wat erop neerkomt dat de verbrandingsmotor langzaamaan zal verdwijnen in Europa. De Duitse coalitie onder leiding van Merz wil dat gekeken wordt of "zeer efficiënte verbrandingsmotoren" een uitzondering kunnen krijgen, zoals in hybride auto's.
Meerdere EU-lidstaten en autofabrikanten keren zich tegen het voorgenomen verbod. De Commissie heeft eerder al aangekondigd het verbod te evalueren. Op 10 december wordt een presentatie van een eventuele herziening van het verbod verwacht.
