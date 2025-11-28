ECONOMIE
Autisme komt echt niet door vaccinaties, benadrukt Lareb

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 11:08
anp281125100 1
DEN BOSCH (ANP) - Mensen met een vorm van autisme hebben dat niet gekregen doordat ze zijn gevaccineerd. Inentingen veroorzaken geen autisme, heeft bijwerkingencentrum Lareb vrijdag nogmaals gezegd.
Het centrum reageert op de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Die dienst meldde in het verleden dat vaccinaties geen oorzaak zijn van autismespectrumstoornissen, zoals ook het Lareb zegt. Het CDC veranderde dat vorige week. Nu staat op de site dat het "niet uitgesloten is dat het vaccineren van kinderen autisme veroorzaakt". De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Robert F. Kennedy jr., een vaccinscepticus, zou betrokken zijn geweest bij die verandering.
De tekst van het CDC "klopt niet", aldus het Lareb. "Er zijn veel onderzoeken van hoge kwaliteit die aantonen dat vaccinaties geen autisme veroorzaken. Het aantal vaccinaties heeft ook geen invloed op het ontstaan van autisme. Ook tonen onderzoeken aan dat vaccinaties gegeven tijdens de zwangerschap geen autisme bij het kind veroorzaken."
