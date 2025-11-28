Heinen: extra geld Oekraïne doorkruist plannen voor EU-pakket

DEN HAAG (ANP) - De oproep van een meerderheid in de Tweede Kamer om voor volgend jaar 2 miljard euro extra vrij te maken voor Oekraïne, "doorkruist" de pogingen van het demissionaire kabinet om tot een veel groter pakket in Europees verband te komen. Dat heeft minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) gezegd voor aanvang van de ministerraad.

Een nipte Kamermeerderheid schaarde zich deze week achter een motie van GroenLinks-PvdA om de financiële steun aan Oekraïne verder op te voeren. Premier Dick Schoof verzette zich daar in een debat al tegen en ook Heinen is niet blij. "Dit soort moties, het mag, maar het helpt even niet de fase waarin we nu zitten."

Nederland probeert al maanden voor elkaar te krijgen dat de EU-landen gezamenlijk bevroren Russische tegoeden inzetten als onderpand voor leningen ten behoeve van Oekraïne. Tot nu toe is dat niet gelukt. Vrijdag nog maakte de Belgische premier Bart De Wever in een brief aan de Europese Commissie duidelijk dat hij die stap "fundamenteel fout" zou vinden.