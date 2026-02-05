ECONOMIE
NOC*NSF 'alert' na uitbraak norovirus bij Finse ijshockeysters

Sport
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 16:06
MILAAN (ANP) - NOC*NSF is na de uitbraak van het norovirus binnen het Finse ijshockeyteam op de Olympische Spelen "alert". Dat zei directeur topsport André Cats van NOC*NSF in gesprek met een groepje Nederlandse journalisten bij het olympisch dorp in Milaan.
"Het is niet voor het eerst dat er duizenden sporters bij elkaar zitten", aldus Cats. "We hebben een goede lijn als het gaat om hygiëne. Die richtlijnen en afspraken blijven we hanteren. We nemen geen bijzondere extra maatregelen. Wel zijn we extra alert."
Eerder op donderdag werd bekend dat de eerste wedstrijd van de Finse ijshockeyvrouwen op de Olympische Spelen met een week is uitgesteld door een uitbraak van het norovirus binnen het team. Het norovirus is zeer besmettelijk en kan buikgriep veroorzaken. Daarbij kunnen klachten als heftig braken en diarree optreden. De wedstrijd van Finland tegen de Verenigde Staten op zaterdag gaat voorlopig gewoon door.
