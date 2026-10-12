Met problemen kampende moeder Albert Heijn grootste verliezer AEX

AMSTERDAM (ANP) - Ahold Delhaize was maandag de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall kampt al sinds zondagmiddag met een cybersecurity incident. Om zijn IT-systemen te beschermen zag het concern zich genoodzaakt websites, apps en klantenservices van de winkels tijdelijk uit te schakelen. Ook worden er voorlopig geen online bestelde boodschappen bezorgd.

Beleggers zetten het aandeel Ahold Delhaize bijna 3 procent lager. Opmerkelijk aan de storing is dat deze al een dag duurt. Tegen de NOS zei topvrouw Margaret Versteden-Van Duijn dat het werk in meerdere distributiecentra van Albert Heijn volledig stilligt. Dat heeft gevolgen voor de winkelbevoorrading. Vooral bij de verse producten kunnen er lege schappen ontstaan. Het bedrijf onderzoekt de zaak nog en kon nog niet bevestigen dat het om een cyberaanval gaat.