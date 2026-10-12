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Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten na hack

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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Albert Heijn waarschuwt voor lege schappen in supermarkten de komende dagen als gevolg van het cybersecurityincident bij het bedrijf. Eerder op de dag werd bekend dat in meerdere distributiecentra het werk stilligt als gevolg van het veiligheidsincident. "Naar verwachting blijven diepvriesproducten, brood en langer houdbare producten beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groenten en fruit", staat in een verklaring van het bedrijf.
Volgens Albert Heijn kan de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie verschillen.
"Vanwege het cybersecurityincident blijven enkele systemen voorlopig preventief uitgeschakeld om onze IT-omgeving te beschermen. Hierdoor zijn onze websites, apps en klantenservice tijdelijk niet beschikbaar. Onze winkels blijven open en klanten kunnen hier boodschappen blijven doen", aldus de supermarktketen.
Albert Heijn zegt geen online bestelde boodschappen te kunnen bezorgen. Klanten kunnen ook geen bestellingen plaatsen.
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