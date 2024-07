Meta moet Texas 1,4 miljard betalen na schikking in privacyzaak

HOUSTON (ANP/BLOOMBERG) - Meta Platforms heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse staat Texas ter waarde van 1,4 miljard dollar. Texas beschuldigde het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram ervan technologie voor gezichtsherkenning te hebben toegepast, zonder dat gebruikers daarvoor toestemming hadden gegeven.

Texas spande de zaak in 2022 aan. Volgens de staat gebruikte Meta technologie om mensen op foto's te herkennen en hier direct namen aan te koppelen. Ook stelde de staat dat Meta deze data op een onjuiste manier bewaarde. In Texas geldt een wet die toeziet op het vastleggen of gebruiken van biometrische kenmerken.

Procureur-generaal Ken Paxton van Texas maakte de schikking bekend. "Deze historische schikking toont onze toewijding om op te staan tegen 's werelds grootste technologiebedrijven en ze verantwoordelijk te houden voor het overtreden van de wet en het schenden van Texaanse privacyrechten", meldt hij.

Eind mei werd al bekend dat aan een schikking werd gewerkt. Meta betaalt het bedrag over een periode van vijf jaar. In een vergelijkbare zaak in de staat Illinois uit 2021 moest Meta ook al eens 650 miljoen dollar betalen.