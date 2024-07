Politie publiceert de namen van doodgestoken meisjes Southport

SOUTHPORT (ANP) - De politie van Merseyside heeft de namen bekendgemaakt van de kinderen die zijn doodgestoken in het Engelse Southport. Het gaat om de 6-jarige Bebe King, Elsie Dot Stancombe van 7 en Alice Dasilva Aguiar van 9 jaar oud. Hun families hebben ook foto's van de kinderen aan de politie gegeven om te verspreiden.

De drie meisjes werden maandag doodgestoken tijdens een dansles op muziek van Taylor Swift. Een 17-jarige jongen wordt verdacht van de aanval en is aangehouden. Eerder dinsdagmiddag meldde de politie dat nog eens acht kinderen gewond raakten, van wie vijf in kritieke toestand verkeren. Daarnaast raakten twee volwassenen ernstig gewond.

Fans van Taylor Swift hebben met een inzamelingsactie na een dag al meer dan 120.000 pond opgehaald voor de families van slachtoffers van de mesaanval in het Engelse Southport. De teller voor de inzameling op Just Giving loopt nog steeds gestaag op. Het geld is bestemd voor het kinderziekenhuis waar de slachtoffers worden verzorgd en voor gezinnen die een kind zijn verloren en de begrafenis moeten betalen.