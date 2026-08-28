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Meta roept via advertenties concurrenten op tieners te beschermen

Economie
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 20:46
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MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram doet dat onder meer via paginagrote advertenties in onder meer The New York Times.
Eerder deze week schikte Meta met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Ook beloofde het aanpassingen te doen aan zijn socialmediaplatforms, zoals het invoeren van een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers.
Meta zet nu publiekelijk druk op TikTok en YouTube om ook aanpassingen te doen. "We willen ervoor zorgen dat tieners profiteren van deze nieuwe industriestandaard, maar we kunnen dit niet alleen", stelt het bedrijf in de advertenties.
Met de advertenties probeert Meta te voorkomen dat minderjarige gebruikers naar andere socialmediaplatforms kunnen uitwijken waar ze geen last hebben van beperkingen.
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