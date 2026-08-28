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Ontslagen defensieminister Oekraïne Fedorov werkt nu voor Italië

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 21:32
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KYIV (ANP/AFP) - De in juli ontslagen populaire Oekraïense defensieminister Mychailo Fedorov gaat werken als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Het ontslag van Fedorov door president Volodymyr Zelensky leidde tot grote protesten in Oekraïne. Wrijvingen tussen hem en andere militaire leiders zouden de reden van zijn vertrek zijn geweest.
Fedorov zegt dat hij Italië gaat helpen bij het ontwikkelen van "de technologie voor moderne oorlogvoering". Hij noemt zich "adviseur voor innovatie van defensie". De Italiaanse defensieminister Guido Crosetto heeft hem de baan in juli aangeboden, volgens Fedorov. Hij blijft in Oekraïne wonen.
Fedorov was een vertrouweling van Zelensky. De relaties zijn na Fedorovs aftreden als minister bekoeld. Fedorov heeft om democratische verkiezingen gevraagd en heeft gezegd dat Oekraïne de oorlog nu langzaamaan verliest zonder innovaties.
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