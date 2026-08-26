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Meta schikt Amerikaanse verslavingszaak voor 18 miljard dollar

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 16:04
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OAKLAND (ANP) - Meta treft een schikking die kan oplopen tot 18 miljard dollar met Amerikaanse staten die het socialemediabedrijf hadden aangeklaagd voor de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Dat maken openbaar aanklagers en het bedrijf bekend. Meta belooft ook aanpassingen aan zijn socialemediaplatforms, waaronder verplichte nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van aantallen 'likes' bij minderjarige gebruikers.
In totaal beschuldigen 29 Amerikaanse staten Meta ervan zijn platforms opzettelijk een verslavend ontwerp te geven. Met het genoemde schikkingsbedrag is het door Mark Zuckerberg opgerichte techbedrijf veel minder geld kwijt dan de 200 miljard dollar die een verloren rechtszaak zou kunnen kosten.
Hoeveel Meta daadwerkelijk betaalt, hangt ook van concurrenten TikTok en Google-dochteronderneming YouTube af. De afspraak is dat de betaling van 5,3 miljard dollar door Meta alleen doorgaat als deze video-apps ook tijdslimieten invoeren en een even hoog bedrag betalen.
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