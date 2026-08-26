Importeur vecht verbod op handel met nederzettingen Israël aan

DEN HAAG (ANP) - Het Israël Producten Centrum (IPC) wordt volgens directeur Pieter van Oordt "onevenredig" geraakt door het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezette gebieden. De Nederlandse importeur van Israëlische producten probeerde woensdag in de rechtbank in Den Haag het verbod van tafel te krijgen.

Het IPC spande een kort geding aan tegen de staat om het verbod dat op 22 september ingaat. Gevolg is dat handel in goederen uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet gebied verboden wordt. De bouw van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht.

"Voor ons is het heel belangrijk dat de maatregel opgeschort wordt", zei Van Oordt. "Voor zover ik weet zijn wij de enige importeur van producten uit die gebieden." De directeur stelt dat rond de 15 procent van het totale assortiment uit die gebieden komt. Het besluit van de Nederlandse overheid trof hem "als een donderslag bij heldere hemel".