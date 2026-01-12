Meta verwijderde ruim 540.000 Australische sociale media-accounts

CANBERRA (ANP/AFP) - Meta, het bedrijf achter sociale media als Facebook en Instagram, zegt begin december meer dan 540.000 Australische sociale media-accounts te hebben afgesloten. Op 10 december ging in het land een verbod in op sociale media voor kinderen en tieners onder de 16 jaar.

Volgens Meta zijn in de dagen voordat het verbod inging 331.000 Australiërs van Instagram verwijderd, 173.000 van Facebook en 40.000 van het platform Threads. De Australische regering waarschuwde bedrijven die zich niet aan het verbod houden voor forse boetes.

Meta riep de Australische regering zondag in een verklaring op het verbod op sociale media op te heffen. Volgens het bedrijf zijn er "betere oplossingen" dan een "algemeen verbod".