Meta verwijdert kritische video Roel Maalderink over AI-bril

AMSTERDAM (ANP) - Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maalderink en de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf.

Maalderink en Bits of Freedom gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor van het bedrijf in Amsterdam en vroegen medewerkers wat zij van de bril vinden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pesten en intimidatie, wat in strijd is met de richtlijnen van het platform.

Maalderink zegt dat niet eerder een video van hem is verwijderd. "Ik maak al 10 jaar satirische video's over van alles: Gaza, Oekraïne, vluchtelingen. Grappige video's die schuren en discussie oproepen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een video wordt verwijderd. Het filmpje werd goed bekeken en de reacties waren positief, maar blijkbaar wil Meta niet dat je deze video ziet."

AI-brillen, waaronder die van Meta, zorgen voor veel controverse. Online duiken beelden op van mensen die ongewenst gefilmd zijn en de Consumentenbond zei eerder deze maand een verbod te willen op de brillen, omdat deze een "gevaar voor de privacy" vormen.

Bits of Freedom stelt dat de verwijdering laat zien hoeveel macht Meta heeft. Het bedrijf kan volgens de organisatie producten lanceren en vervolgens kritiek op diezelfde producten censureren. "Dit toont de macht van het bedrijf: Meta bepaalt wat er publiek bespreekbaar is en hoe het debat verloopt. Voor kritiek op zichzelf is daarbinnen blijkbaar geen plaats", zegt Eva de Goeij, onderzoeker bij Bits of Freedom.