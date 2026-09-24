VS en China verlengen handelsbestand tot 10 januari

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten en China hebben afgesproken hun bestand in de handelsoorlog met twee maanden te verlengen tot 10 januari. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent woensdag tegen Fox News. Beide landen praten verder over een bredere handelsovereenkomst.

Bessent sprak woensdag met de Chinese vicepremier He Lifeng. Volgens de minister is het nog onzeker of voor 10 januari een groter akkoord kan worden bereikt. Ook een verdere verlenging van de huidige afspraken behoort volgens hem tot de mogelijkheden.

Het handelsbestand tussen Washington en Beijing werd afgesproken tijdens een top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in het Zuid-Koreaanse Busan. Daarbij werden onder meer bepaalde importheffingen, Chinese beperkingen op zeldzame aardmetalen en hoge Amerikaanse havengelden voor Chinese schepen opgeschort.

Volgens Bessent komt China sommige afspraken nog niet volledig na. Zo loopt Beijing achter met bepaalde toezeggingen over de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten. China heeft volgens hem dit jaar wel veel Amerikaanse sojabonen gekocht.