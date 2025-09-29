OpenAI komt met ouderlijk toezicht voor ChatGPT

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI heeft ouderlijk toezicht voor zijn populaire chatbot ChatGPT geïntroduceerd. Dat had het bedrijf aangekondigd na een rechtszaak die in de Verenigde Staten werd aangespannen, waarin werd beweerd dat een tiener die dit jaar zelfmoord pleegde, leunde op ChatGPT als coach. De nieuwe tools zijn maandag voor alle gebruikers beschikbaar gesteld.

Ouders kunnen het gebruik van de chatbot door tieners beperken en waarschuwingen ontvangen als ChatGPT vermoedt dat een tiener in nood verkeert. Via de instellingen kunnen ouders ook tijdstippen instellen waarop hun kind de dienst niet kan gebruiken. De chatbot is bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder.

Om de nieuwe optie in te stellen, stuurt een volwassen ChatGPT-gebruiker per e-mail een verzoek naar hun kind. Als de uitnodiging wordt geaccepteerd, kan de volwassene acties ondernemen zoals bepalen of de tiener toegang krijgt tot de spraakfunctie van ChatGPT of de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren.