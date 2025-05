Nieuwkomer Van Belle meteen met SD-Worx-Protime naar Vuelta

BARCELONA (ANP) - Wielerploeg SD Worx-Protime heeft Lisa van Belle voor anderhalf jaar vastgelegd. De 21-jarige Zoetermeerse debuteert zondag meteen in de Ronde van Spanje, die begint in Barcelona met een ploegentijdrit. Van Belle viel afgelopen zomer op door bij de Olympische Spelen in Parijs samen met Maike van der Duin bij het baanwielrennen brons te pakken op de koppelkoers.

Van Belle komt over van het Belgische team Velopro-Alphamotorhomes. "Dit is een droomtransfer", meldt Van Belle via haar nieuwe ploeg. "Ik had niet gedacht dat ik op deze leeftijd al deze stap kon maken. Vooral het vertrouwen dat de ploegleiding in mij uitspreekt, sterkt me enorm. Ik kan hier enorm veel leren."

"We zaten regelmatig krap in onze bezetting", zegt sportief directeur Danny Stam. "Mede omdat Chantal van den Broek-Blaak is gestopt vanwege haar zwangerschap. Ik heb Lisa regelmatig op de wielerpiste bezig gezien. Daar zag ik al wat ze in zich heeft. Ze is een teamplayer, maar ook een echte winnaar."