Mexico onderhandelt met VS over importheffing op vrachtwagens

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Mexico is in gesprek met de Amerikaanse regering over hoe het land de importheffing van 25 procent op zware en middelzware vrachtwagens kan voorkomen. Dit heeft de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum dinsdag gemeld.

Maandag kondigde president Donald Trump de importheffing op deze typen vrachtwagens aan, die vanaf 1 november moet ingaan. Sheinbaum gaf toe dat de heffing Mexico meer zal raken dan andere landen en dat ze erover wil bellen met Trump. "We zullen proberen om voor 1 november een akkoord te bereiken", zei ze.

Mexico exporteert ongeveer 80 procent van de totale uitvoer naar de Verenigde Staten. Het is een van de landen die het meest te maken krijgt met de Amerikaanse importheffingen. In een reeks telefoongesprekken met Trump wist ze hem eerder over te halen tot het uitstellen van andere tariefverhogingen.