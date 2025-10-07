ECONOMIE
Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

gezondheid
door Peter Janssen
dinsdag, 07 oktober 2025 om 11:05
ANP-532115128
Diëten komen en gaan. Even is iedereen aan de paleo, intermittent fasting, het detoxen, Sonja Bakkeren, crashdiëten of (lang geleden) aan het sherry-dieet. Maar Het DASH-dieet overleefde al die modegrillen. Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat je er gezonder van wordt.
DASH staat voor Dietary Approaches to Stop Hypertension. Dit dieet is ontworpen om het risico op hypertensie (hoge bloeddruk) te verlagen, legt de Cleveland Clinic uit.
DASH
De voordelen van DASH zijn goed gedocumenteerd. Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat mensen die DASH volgen hun bloeddruk binnen een paar weken kunnen verlagen.
Maar het gaat niet alleen om het verbeteren van de bloeddruk. Het DASH-dieet kan je helpen overtollig gewicht te verliezen en je risico op gezondheidsproblemen te verkleinen.
Het DASH-dieet bestaat uit veel fruit, groenten en magere zuivel. En verder bestaat je voeding vooral uit volkoren producten, kip, vis en noten. Daarnaast is het advies om rood vlees, zoetwaren en suikerhoudende frisdranken te beperken.
Geen mode- of crashdieet
De aangeraden voeding is arm aan natrium (component van keukenzout) en rijk aan kalium, magnesium, calcium en voedingsvezels. Dat verklaart het gunstige effect op de bloeddruk.
Het DASH-dieet is geen mode- of crashdieet, maar een wetenschappelijk onderbouwd advies voor gezonde voeding. Een panel van Amerikaanse experts in voeding en gezondheid riep het DASH-dieet meermaals uit tot ‘beste dieet’. Een voedingswijze die voor iedereen aan te raden is, dus.
Hier kun je lezen hoe je het volgt

