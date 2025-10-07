Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

Aan de Nederlandse kust is het steeds vaker prachtig strandweer, en in het hoogseizoen is het aan de Middellandse Zee steeds vaker verschrikkelijk warm. Dat is te merken.

De Nederlandse kust ontwikkelt zich razendsnel tot een dure vakantiebestemming. Uit recent onderzoek van ABN Amro in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen blijkt dat accommodaties aan de kust bijna het dubbele kosten van het landelijk gemiddelde. Met gemiddeld 72 euro per nacht op de Waddeneilanden tegenover 39 euro landelijk, wordt een weekje aan zee een kostbare aangelegenheid.

Explosieve groei toerisme drukt prijzen omhoog

Het aantal overnachtingen aan de Nederlandse kust is de afgelopen tien jaar met 39 procent gestegen naar 30 miljoen overnachtingen per jaar. Deze groei is niet gelijkmatig verdeeld - in Groot-Rijnmond verdubbelde het aantal overnachtingen zelfs, terwijl Zeeuws-Vlaanderen een groei van 71 procent en de Kop van Noord-Holland 49 procent zag.

Deze explosieve vraagstijging heeft geleid tot een tekort aan beschikbare accommodaties, vooral in de zomermaanden. 41 procent van alle overnachtingen vindt plaats in het derde kwartaal, wat zorgt voor extreme drukte tijdens de zomervakantie. De schaarste drijft de prijzen verder omhoog.

Strandhuisjes: van betaalbaar tot luxeproduct

Prijsvoorbeelden per week:

Laagseizoen: vanaf 635 euro

Hoogseizoen: tot 1.890 euro per week

Midweek in zomer: 860 euro

Weekend arrangement: 725-890 euro

De meest exclusieve strandhuisjes in Zandvoort en Katwijk kosten in de zomervakantie vaak meer dan een vliegvakantie naar Zuid-Europa.

Parkeren: dagje strand kost al snel 100 euro

Naast de overnachtingskosten zijn ook de parkeerkosten aan de kust explosief gestegen. Een dagje strand kost inclusief parkeren al snel 100 euro, mede door de torenhoge parkeertarieven:

Bloemendaal aan Zee: 33,60 euro

Scheveningen: 32,81 euro (sommige zones zelfs 50 euro)

De Koog, Texel: 20 euro

Zandvoort aan Zee: 16,67 euro

BTW-verhoging maakt 2026 het duurste jaar ooit

BTW-verhoging van 9 naar 21 procent op logiesverstrekking. Deze maatregel zorgt ervoor dat hotels en vakantiehuisjes minimaal 12 procent duurder worden. Vanaf januari 2026 wordt vakantie in Nederland nog duurder door de. Deze maatregel zorgt ervoor dat hotels en vakantiehuisjes minimaal

Brancheorganisatie HISWA-RECRON waarschuwt dat 60 procent van de vakantiegangers overweegt naar het buitenland uit te wijken vanwege deze prijsstijging. Vooral gezinnen met lagere inkomens worden hierdoor uitgesloten van een vakantie in eigen land.

Horeca prijzen stijgen sneller dan inflatie

Ook de kosten voor eten en drinken aan de kust zijn fors gestegen. In 2024 stegen horecaprijzen gemiddeld met 6 procent, en voor 2025 wordt nog eens 5 procent prijsstijging verwacht.

Duitse toeristen, traditioneel een belangrijke doelgroep voor Nederlandse badplaatsen, klagen al over de sterk gestegen prijzen en wijken steeds vaker uit naar goedkopere alternatieven in België of eigen land.

Gevolgen voor toerisme en economie

De prijsstijgingen hebben vergaande gevolgen voor de Nederlandse toerismesector. Sectoreconoom Gerarda Westerhuis van ABN Amro waarschuwt dat zonder ingrijpen het risico bestaat dat toeristen wegblijven, wat kan leiden tot omzetverlies en mogelijk zelfs sluiting van horecazaken.

Vooral grensregio's vrezen voor grote klappen, omdat toeristen kunnen uitwijken naar veel goedkopere bestemmingen net over de grens.

Toekomstperspectief

De verwachting is dat de groei van het kusttoerisme doorzet, met name door Zuid-Europese en Aziatische bezoekers. De helft van de verwachte groei richting 2035 komt van deze nieuwe markten.

De vraag is of de Nederlandse kust haar aantrekkingskracht kan behouden als de prijzen verder stijgen. Met dagprijzen die al een vakantie naar het buitenland benaderen, staat de sector voor de uitdaging om toegankelijk te blijven zonder de kwaliteit te verliezen.

Het recent ondertekende 'kustpact' met woonminister Keijzer moet zorgen voor een duurzame balans tussen natuur en economie. Of dit volstaat om de prijzenspiraal te doorbreken, blijft de grote vraag voor de komende jaren.