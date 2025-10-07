Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

Een Britse studie toont aan dat niet alleen wat je drinkt, maar vooral de combinatie ervan doorslaggevend is voor je gezondheid.

Je hoort het vaak: drink voldoende water . Maar volgens nieuw onderzoek is het verhaal iets ingewikkelder. Onderzoekers hebben de gegevens van maar liefst 182.770 mensen bekeken over een periode van ruim dertien jaar. Ze hielden nauwgezet bij wat deze mensen dagelijks dronken en keken vervolgens naar het sterfterisico.

Het belangrijkste inzicht: je hebt behoorlijk wat vocht nodig. Mensen die minstens zeven tot acht drankjes per dag consumeerden, hadden een aanzienlijk lager risico op vroegtijdig overlijden. Maar hier komt de interessante wending: niet alle drankjes zijn gelijk.

Koffie en thee

Bij mensen die meer dan vier drankjes per dag consumeerden, bleek het vervangen van gewoon water door koffie of thee juist gunstig voor de gezondheid. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar er zit een logica in. Beide warme dranken zitten namelijk vol met stoffen die ontstekingen remmen en cellen beschermen tegen schade.

Nog opvallender is de optimale verhouding. De beste resultaten werden behaald met een combinatie van ongeveer twee delen koffie op drie delen thee, aangevuld met water. Deze balans gaf een halvering van het risico op overlijden vergeleken met mensen die alleen water dronken.

Voor verschillende doodsoorzaken varieerden de cijfers nog meer. Bij ademhalingsziekten daalde het risico met maar liefst 72 procent, bij spijsverteringsziekten met 65 procent. Ook voor hart- en vaatziekten en kanker werden beschermende effecten gezien, zij het minder uitgesproken.

Toch wat kanttekeningen

Er is wel een kanttekening. Bij mensen die weinig drinken, onder de vier glazen per dag, maakte het weinig uit wat ze precies kozen. Hier is het probleem dat te weinig vocht de voordelen van koffie en thee tenietdoet. Bovendien zagen onderzoekers bij heel veel koffie of thee, boven de negen drankjes per dag, het risico op hart- en vaatziekten juist weer stijgen. Te veel cafeïne kan namelijk de bloeddruk verhogen en het cholesterolgehalte beïnvloeden.

De onderzoekers zeggen wel dat hun studie observerend is, wat betekent dat ze alleen verbanden kunnen aantonen, geen harde oorzaak-gevolgrelaties. Toch zijn de uitkomsten consistent en biologisch verklaarbaar genoeg om serieus genomen te worden.