Griekspoor verliest in Shanghai van nummer 204 van de wereld

SHANGHAI (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich op het masterstoernooi van Shanghai laten verrassen door qualifier Valentin Vacherot. De Nederlandse nummer 31 van de wereld verloor in de vierde ronde in drie sets van de nummer 204 van de wereld uit Monaco: 6-4 6-7 (1) 4-6. De late avondpartij duurde bijna tweeënhalf uur.

Griekspoor had zich in Shanghai herpakt na een moeilijke periode, waarin hij zes toernooien op rij geen partij wist te winnen. De Nederlander won in het Chinese toernooi eerder van de Amerikaan Jenson Brooksby en de Italiaan Jannik Sinner, al gaf de nummer 2 van de wereldranglijst op met een blessure.

De 29-jarige Haarlemmer won tegen Vacherot de eerste set dankzij een break in de eerste game. In de tweede set serveerden beide spelers sterk en moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin was de 26-jarige Monegask ineens oppermachtig, hij won met 7-1. In de derde set plaatste Vacherot bij een stand van 4-4 een cruciale break. Hij maakte het vervolgens op zijn eigen service af.