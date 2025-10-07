ECONOMIE
Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

Politiek
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 07 oktober 2025 om 11:16
ANP-537838472
Frans Timmermans en Wilfred Genee blikken bij In de Wandelgangen, een online rubriek van Vandaag Inside, terug op de afgelopen talkshow-aflevering.
"Als je op 23, 24 zetels blijft hangen, zoals nu in de peilingen, dan heb je het toch nog niet goed genoeg gedaan?", zegt Genee tegen de GroenLinks-PvdA-leider. "Dat ben ik met je eens”, reageert Timmermans. “Maar daar gaan we ook niet op blijven hangen. We gaan omhoog, dat weet ik zeker."
"Wat durf je daar op in te zetten dan? Een goede fles wijn?", vraagt Genee. "Dat vind ik prima", aldus Timmermans.
Aan het eind van het gesprek vraagt Wilfred aan de politicus om een voorspelling te doen over het aantal zetels dat zijn partij gaat halen: "Ik heb geen flauw idee. Meer dan dertig? Ik denk het wel, maar ik heb geen flauw idee waar we uiteindelijk uitkomen." Wilfred durft ook wel een voorspelling te doen: "Ik zeg onder de 25. Voor een flesje wijn."
Bekijk het hele gesprek op de website van Vandaag Inside.
Bron: Vandaag Inside

