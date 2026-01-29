Michiel Lap volgt Tom de Swaan op als voorzitter bij ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft Michiel Lap benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen. Hij volgt Tom de Swaan op, die na bijna acht jaar terugtreedt als voorzitter.

Lap is de huidige vicevoorzitter en commissaris bij de bank sinds 2019. "Michiel Laps bewezen leiderschap, diepe sectorkennis en sterke betrokkenheid bij de waarden en strategische koers van onze bank zijn bepalend geweest in zijn selectie voor deze belangrijke functie", zegt De Swaan over zijn benoeming.

ABN AMRO heeft ook Jean-Pierre Mustier voorgedragen als lid van de raad van commissarissen, voor een termijn van vier jaar. Dit moet nog worden goedgekeurd door de Europese Centrale Bank. Volgens De Swaan is Mustier "een internationaal gerenommeerde bankier met een uitstekende reputatie." Momenteel is hij commissaris bij Deutsche Börse.