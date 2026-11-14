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Microsoft: alle consumentenproducten volledig hersteld

Economie
door anp
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REDMOND (ANP/RTR) - Alle consumentenproducten en -diensten van Microsoft zijn volledig hersteld. Dat meldt Microsoft zaterdagochtend in een update op de pagina met de status van zijn diensten.
Voor de zakelijke diensten van Microsoft 365 geldt dat er sprake is van aanhoudend herstel. Het bedrijf laat weten dat het "de achterstand aan e-mailberichten die tijdens dit incident is ontstaan, in de gaten houdt", alvorens het probleem met de zakelijke diensten als volledig opgelost te beschouwen.
"Gezien de ernst van de impact van dit incident, houden we de situatie gedurende een langere periode in de gaten om er zeker van te zijn dat er geen aanvullende corrigerende maatregelen nodig zijn", aldus Microsoft.
Technisch probleem
Sinds donderdag zorgde een technisch probleem bij softwarepakket Microsoft 365 ervoor dat applicaties als Outlook en Teams niet of beperkt beschikbaar waren. Microsoft bood vrijdag zijn excuses aan voor de grote storing die wereldwijd gevolgen had, ook in ons land. Zo waren diverse gemeenten en universiteiten digitaal beperkt bereikbaar.
Volgens Microsoft ging het om "een technisch probleem dat niets te maken heeft met cyberaanvallen of AI".
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