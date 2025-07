Journalistenbond: lijden journalisten Gaza is doelbewuste tactiek

NEW YORK (ANP) - De grote internationale journalistenorganisatie Comité ter Bescherming van Journalisten (CPJ) ziet het lijden van journalisten in de belegerde en onder vuur liggende Gazastrook als "onderdeel van een doelbewuste tactiek" van de Israëlische regering.

De in de VS gevestigde organisatie maakt zich ernstig zorgen over de omstandigheden waarin journalisten hun werk moeten doen, "afgesneden van voedsel, hulp en steun van de internationale pers", staat in een verklaring dinsdag.

Volgens de laatste tellingen van het CPJ zijn sinds het begin van de Gazaoorlog 186 journalisten gedood door aanvallen van het Israëlische leger. Eerder noemde voorzitter Jodie Ginsberg deze oorlog "het dodelijkste conflict ooit voor journalisten dat het CPJ ooit heeft gevolgd".

CPJ-regiodirecteur Sara Qudah, verantwoordelijk voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, stelt dat "Palestijnse journalisten de laatste getuigen zijn ter plaatse".