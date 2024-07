Microsoft blijft profiteren van vraag naar zijn clouddiensten

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft heeft zijn clouddivisie opnieuw zien groeien. De omzet uit deze tak steeg sterker dan de algehele omzet en was goed voor het grootste deel van alle opbrengsten van het techconcern. Wel was de groei van Microsofts cloudplatform Azure minder sterk dan in het voorgaande kwartaal.

Clouddiensten waren goed voor bijna 37 miljard dollar van de omzet, een stijging van 21 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de inkomsten uit Microsofts cloudplatform Azure droegen daaraan bij, waarvan de omzet met 29 procent steeg. Dat is echter wel een vertraging ten opzichte van de groei van 31 procent in het voorgaande kwartaal.

Verder namen de opbrengsten in alle divisies van Microsoft toe, waardoor de totale omzet het afgelopen kwartaal met 15 procent steeg tot 64,7 miljard dollar. Onder de streep bleef een nettowinst van bijna 28 miljard dollar over, 10 procent meer dan een jaar eerder.

Kunstmatige intelligentie

Met de kwartaalresultaten sluit Microsoft zijn gebroken boekjaar af. Over die fiscale periode boekte het concern uit Redmond ruim 245 miljard dollar omzet, 16 procent meer dan in het gebroken boekjaar 2022/2023. De nettowinst nam toe met 22 procent op jaarbasis tot meer dan 88 miljard dollar.

Microsoft werkt samen met OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. Het techconcern heeft veel van technologie op basis van kunstmatige intelligentie (AI) verwerkt in zijn producten. Zo kunnen klanten van Microsoft met zogeheten Copilots, een soort digitale assistent, onder meer documenten samenvatten en e-mails opstellen. Ook biedt Microsoft via Azure abonnementen aan waarin AI-technologie is verwerkt.