Starbucks heeft nog steeds last van zuinige consument

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Starbucks heeft opnieuw een teleurstellend kwartaal achter de rug. De koffieketen heeft last van consumenten die het zuiniger aan doen. Onder meer in de Verenigde Staten en China, de belangrijkste markten, vallen de verkopen van koffie, thee en mokken tegen.

Winkels die al langer dan een jaar open zijn, hadden de afgelopen maanden 3 procent minder opbrengsten dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de VS namen de transacties met 6 procent af, maar de totale verkoop werd deels gecompenseerd doordat klanten meer uitgaven per bezoek aan de koffieketen. Starbucks heeft klanten op de thuismarkt proberen te lokken met kortingen. In China daalde de verkoop met 14 procent.

Ook probeert Starbucks de service te versnellen. De inspanningen om efficiënter te werk te gaan "lopen vooruit op de verwachtingen", zegt financieel topvrouw Rachel Ruggeri in een toelichting op de cijfers.

Begin deze maand meldden media dat de bekende activistische investeerder Elliott Investment Management een belang heeft genomen in de koffieketen. Die investeerder zou nu bij Starbucks aandringen op verbeteringen, na een flinke koersval van het aandeel op de beurs dit jaar en tegenvallende verkoopcijfers. Elliott zou actief druk uitoefenen op Starbucks om de beurswaarde te vergroten.