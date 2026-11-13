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Microsoft daalt op Wall Street na storing, Nvidia veert op

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - Microsoft behoorde vrijdag tot de dalers op de beurzen in New York. Het software- en techconcern kampte met een grote storing bij zijn diensten, waaronder e-maildienst Outlook, vergaderdienst Teams en AI-hulp Copilot, die de communicatie bij veel bedrijven en overheden wereldwijd platlegde. Het bedrijf stelde wel vooruitgang te boeken bij het herstellen van de diensten rondom het softwarepakket Microsoft 365. Er zouden volgens Microsoft geen aanwijzingen zijn dat kwaadwillenden de storing hebben veroorzaakt. Het aandeel verloor ruim 1 procent.
Nvidia (plus 1,1 procent) toonde daarentegen enig herstel na de commotie rond het vertrek van topman en medeoprichter Jensen Huang. Huang stapte donderdag op na de onthullingen over meerdere affaires van de topman, waaronder een verhouding met een vermeende Chinese spion. Het aandeel zakte donderdag ruim 4 procent en koerst af op een weekverlies van ongeveer 10 procent.
De algehele stemming op Wall Street was positief, na de koersverliezen een dag eerder.
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