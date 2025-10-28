ECONOMIE
Microsoft krijgt belang van 27 procent in OpenAI

dinsdag, 28 oktober 2025 om 20:23
REDMOND (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - Microsoft krijgt een belang van 27 procent in OpenAI in een vernieuwd partnerschap tussen de twee bedrijven. De investering in de ChatGPT-maker wordt geschat op 135 miljard dollar. Microsoft behoudt bovendien toegang tot de technologie van OpenAI tot 2032, maakten de bedrijven dinsdag bekend.
OpenAI kan ondertussen verder met het voornemen om te transformeren naar een public benefit corporation, een ondernemingsvorm die gericht is op maatschappelijk nut naast winstgevendheid. De deal haalt voor OpenAI een belangrijke beperking weg als het gaat om het aantrekken van kapitaal.
Over het partnerschap is lang onderhandeld en de deal haalt veel onzekerheid weg voor beide bedrijven. In 2019 sloot OpenAI een eerste deal met Microsoft, waarbij het techbedrijf de rechten kreeg over een groot deel van OpenAI's werk in ruil voor dure clouddiensten die nodig waren om dat werk uit te voeren.
