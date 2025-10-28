ECONOMIE
Veel beveiliging in Tweede Kamergebouw bij NOS Slotdebat

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 20:41
anp281025220 1
DEN HAAG (ANP) - Bij het NOS Slotdebat in het Tweede Kamergebouw is dinsdagavond veel beveiliging aanwezig. Presentator Winfried Baijens zei van tevoren dat er meer beveiliging was en dat het niet mogelijk is om van de tribune naar de debatterende lijsttrekkers te lopen. Bij hetzelfde debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 rende de lijsttrekker van de jongerenpartij LEF tijdens het debat schreeuwend naar het podium, waarna hij werd aangehouden.
Een verslaggever van het ANP meldt dat er veel mannen in pak met oortjes te zien zijn.
De veiligheid van politici kwam deze campagne meerdere keren ter sprake. PVV-leider Geert Wilders zegde meerdere debatten af toen bleek dat zijn naam ook genoemd werd door twee mannen die een aanslag planden op de Belgische premier Bart de Wever. Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA werd voor de draaiende camera's geïntimideerd en uitgescholden op een Amsterdams terras.
