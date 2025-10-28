ECONOMIE
Hamas ontkent betrokkenheid bij aanval op troepen Israël

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 20:12
GAZA-STAD (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Hamas heeft na Israëlische luchtaanvallen benadrukt dat het wil vasthouden aan de vredesdeal in de Gazastrook. De Palestijnse beweging ontkent in een verklaring ook betrokken te zijn bij een aanval op Israëlische troepen in Rafah.
In Rafah, dat in het zuiden van de Gazastrook ligt, waren volgens Israëlische media militairen onder vuur genomen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte later bekend dat hij opdracht had gegeven weer "krachtige aanvallen" uit te voeren.
Na die aankondiging kwamen uit de Gazastrook berichten over Israëlische beschietingen en luchtaanvallen. Die hebben volgens de plaatselijke autoriteiten zeker twee burgers het leven gekost. Er zou een woning zijn geraakt.
Israël verwijt Hamas zich niet aan de afspraken te houden uit het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Minister van Defensie Israel Katz zei dat de beweging een hoge prijs zal betalen.
