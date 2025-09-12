Wereldprimeur: Albanië stelt AI-minister aan om corruptie te bestrijden (en Diella ziet er heel bijzonder uit)

Albanië heeft een primeur: het land heeft een door kunstmatige intelligentie gecreëerde minister benoemd. Premier Edi Rama maakte bekend dat de digitale assistent Diella voortaan verantwoordelijk wordt voor openbare aanbestedingen. Daarmee hoopt de regering een eind te maken aan de wijdverbreide corruptie in het land.

Sinds januari helpt Diella al gebruikers via het digitale platform e-Albania. Daar ondersteunt ze burgers met spraakopdrachten bij vrijwel alle bureaucratische processen; zo’n 95 procent van de publieke diensten is inmiddels online te regelen. Nu krijgt de virtuele assistent een nog zwaardere taak, schrijft The Guardian.

AI in klederdracht

“Diella, de eerste kabinetslid dat niet fysiek aanwezig is maar virtueel door AI is gecreëerd, zal helpen om Albanië een land te maken waar openbare aanbestedingen 100 procent vrij van corruptie zijn”, zegt Rama. Op het portaal verschijnt Diella in traditionele Albanese kleding, waarmee ze volgens de premier symbool staat voor modernisering zonder de eigen cultuur uit het oog te verliezen.

De verantwoordelijkheden voor het toewijzen van aanbestedingen worden stap voor stap weggehaald bij de ministeries. In plaats daarvan gaat Diella, volledig geautomatiseerd, alle projecten beoordelen. “Alle publieke uitgaven in het aanbestedingsproces zullen 100 procent transparant zijn”, legt Rama uit. De AI moet de inzendingen objectief analyseren en de beste partij aanwijzen, zonder risico op omkoping of vriendjespolitiek.

Criminele netwerken

Corruptieschandalen rond aanbestedingen zijn in Albanië al decennia een groot probleem. Het land kampt met criminele netwerken die via bouw- en infrastructuurprojecten geld witwassen. Rama noemt kunstmatige intelligentie een “effectief anti-corruptiemiddel” dat menselijke zwaktes buitenspel kan zetten.

De Albanese media prijzen de stap als “een grote transformatie in de manier waarop de regering macht uitoefent, waarbij technologie niet alleen een hulpmiddel is, maar een actieve deelnemer in het bestuur”.

Met Diella als digitale minister hoopt Albanië internationaal te laten zien dat het corruptie serieus wil aanpakken en de overheid transparanter wil maken.