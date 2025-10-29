ECONOMIE
Microsoft profiteert van vraag naar AI-diensten in de cloud

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:54
anp291025419 1
REDMOND (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Softwareconcern Microsoft heeft het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet en winst geboekt. Net als het andere grote techconcern Google profiteerde het bedrijf van de groei van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie. Die zorgden voor een grotere vraag naar de clouddiensten van het bedrijf achter Azure en Microsoft 365.
De totale opbrengsten stegen in het eerste kwartaal van Microsofts gebroken boekjaar met 18 procent tot 77,7 miljard dollar. Het bedrijf boekte een 12 procent hogere winst van 27,7 miljard dollar.
Topman Satya Nadella kondigde aan dat Microsoft zijn investeringen in AI verder zal opvoeren. Het gaat om datacenters en hoogopgeleid personeel. De kapitaaluitgaven van Microsoft in het afgelopen kwartaal, die een beeld geven van de investeringen in AI, vielen hoger uit dan analisten hadden verwacht. Het ging om uitgaven van bijna 34,9 miljard dollar, tegenover 24 miljard dollar in het voorgaande kwartaal.
